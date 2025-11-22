América y todas sus finales perdidas en la Liga MX Femenil

América Femenil debe darle vuelta a la página. Dejar ir una ventaja de tres goles en el duelo de ida de la Final de la Liga MX Femenil ante las Tigres fue un duro golpe en lo anímico para las "Águilas".

Pero este domingo tienen la oportunidad de reivindicarse y pelear por su ansiado título tres y dejar atrás los recientes fracasos bajo el mando de Ángel Villacampa. Las Azulcrema han estado en seis finales de las últimas siete, lamentablemente, sólo han podido ganar una y fue la del Clausura 2023 ante las "Tuzas" del Pachuca en el Estadio Azteca.

¿Cuál es el historial de finales del América Femenil?

Antes de ganar su segundo título, fue precisamente ante las Tigres en el Estadio Universitario, en el Apertura 2018, cuando consiguieron su primera estrella.

Las cinco finales perdidas del América Femenil son:

- Tigres 3-0 América

- Tigres 3-0 América

- Monterrey 2-2 (4-3 penaltis) América

- América 2-3 Pachuca

¿Qué se espera del partido de vuelta?

Luego del empate a tres goles, cualquier equipo que gane en los 90 minutos será campeón; en caso de un empate todo se definirá en tanda de penaltis. Tigres lidera la estadística como el equipo más ganador de la Liga MX Femenil con seis títulos, seguidas por las Rayadas de Monterrey que ya suman cuatro campeonatos. América y Chivas comparten el tercer lugar, ambos equipos con dos estrellas; Pachuca suma apenas un título y fue el pasado Clausura 2025 ante las "Águilas".