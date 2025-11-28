Irapuato y Tampico Madero se enfrentan en final de Liga de Expansión

A poco más de tres décadas de su último enfrentamiento en una Gran Final de la Segunda División, Irapuato y Tampico Madero vuelven a verse las caras en busca de un nuevo título dentro de la Liga de Expansión MX.

Ambos clubes históricos, que fueron invitados a participar en el torneo, no sólo aspiran a ser campeones, sino también a enviar un mensaje claro a la Primera División y a visibilizar la falta de oportunidades para los técnicos mexicanos.

¿Cuál es la postura de los entrenadores?

"Somos entrenadores mexicanos que nos debemos a la gente que confía en nosotros. Hay que creer en el entrenador mexicano y tenemos que creérnosla nosotros también porque estamos preparados. No hace falta un curso en España; hay gente que está preparada y que damos resultados de la mejor manera. Nos tienen poca paciencia, pero ahí está el resultado. Hemos llegado a la Final a base de trabajo, de creer que estamos capacitados para hacer más cosas de las que uno se imagina", expresó el estratega del Club Irapuato, Daniel 'Borita' Alcántar, en la conferencia de prensa previa al duelo de Ida.

"Uno tiene que ser paciente para que se le presenten las oportunidades; tenemos que seguir picando piedra los mexicanos. Tenemos una ilusión y un hambre de estar en Primera División en un futuro, como Marco y un servidor, y otros entrenadores de la Liga de Expansión", agregó.

¿Qué dice el dirigente de Tampico Madero?

Por otro lado, el dirigente de la Jaiba Brava, Marco Antonio 'Chima' Ruiz, quien tuvo un corto paso por Tigres, apuntó: "mientras nos toca estar en una división en donde la única manera de llamar la atención es llegar a estas instancias —y es en lo que yo hago mucho énfasis con mis jugadores, porque tengo jugadores que han pasado por Primera División y otros que tienen el sueño y la intención de estar allí—, hay que convencerlos, porque a veces el no tener el premio del ascenso es complicado", concluyó.

Tanto Irapuato como Tampico Madero alcanzaron las finales de la Liga Premier y de la Liga de Expansión, respectivamente, en mayo de este año, pero en ambas oportunidades se quedaron a un paso del título.

Desde el Sergio León Chávez la transmisión del partido de ida correrá a cargo de ESPN 2 en punto de las 19:00 horas de este sábado 29 de noviembre.