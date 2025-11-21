¡Final de locura!

Nada está definido. Pese a que el América se ilusionó con la victoria, Tigres reafirmó su dominio en el balompié mexicano femenil. Contra todo pronóstico, las norteñas rescataron un espectacular empate (3-3) en la ida de la final en el Apertura 2025.

¿Qué ocurrió?

La defensora Greta Espinoza se cubrió el rostro, de desesperación. No le quedó nada más que aceptar la decisión del VAR: Su mano tocó el balón. Polémica jugada. Irene Guerrero cobró la pena máxima para las azulcrema. Un gol, en el 17´, que encendió al estadio de la Ciudad de los Deportes.

Y el arbitraje no tardó en determinar un segundo penalti en favor del América, después de que Aaliyah Farmer accidentalmente le diera una patada a Sarah Luebbert. La delantera Scarlett Camberos definió (21´). Cada vez que Tigres tocaba el balón, desde las gradas se escuchaban abucheos. En distintas ocasiones, la arquera Cecilia Santiago protegió la portería visitante, en lo que parecería ser el tercer gol de las capitalinas... Hasta que, en el 44´, Luebbert burló a la defensa y remató desde fuera del área.

¿Cuál fue la respuesta de Tigres?

Cuando parecía que todo estaba perdido para las regiomontanas, Stephany Mayor apareció con la primera anotación para las Amazonas (61´). Esto representó el principio del fin para las Águilas, puesto que vieron cómo se les escapó la victoria. Chrestinah Kgatlana (61´) y Jheniffer da Silva (83´) salvaron a la escuadra visitante de una derrota.

Noventa minutos separan a ambos equipos de conocer su futuro. Tigres recibirá al América en el Volcán, donde pasado mañana se definirá a las reinas. Se espera otro duelo épico, porque capitalinas y norteñas obsequiaron anoche un duelo inolvidable, en el que demostraron cómo se juega una final.

A UN PASO DE REGRESAR

Vicente Sánchez, uno de los entrenadores con mejor porcentaje de efectividad en la Liga MX, estaría cerca de volver a tener una oportunidad en el futbol mexicano, tras darse a conocer acercamientos por sus servicios.

n De acuerdo con información de medios en Uruguay, Sánchez es seguido por Bravos de Juárez, equipo que se encuentra jugando el Play-In del Apertura 2025 bajo las órdenes de su compatriota Martín Varini.