Tigres y Toluca abren el capítulo inicial de la final Apertura 2025

Los Tigres y el Toluca abren el capítulo inicial de la final del Apertura 2025, esta noche en la cancha del estadio Universitario.

El líder y el sublíder comienzan la batalla por el título del fútbol mexicano en un Volcán que seguramente hará erupción con el choque de dos titanes.

¿Cómo se preparan Tigres y Toluca para la final?

El conjunto auriazul y el escarlata se vuelven a ver las caras luego de aquel intenso partido que protagonizaron en la Fase Regular, donde regalaron siete anotaciones entre ambos en el estadio Nemesio Diez.

En aquella ocasión, la victoria (3-4) fue para el equipo felino e, incluso, fue la única que han tenido los Diablos Rojos a lo largo del Apertura 2025.

Ahora, hay algo más importante en juego que solo tres puntos. Los Tigres y el Toluca se disputan el trofeo del fútbol mexicano y ambos querrán ir a la vuelta con ligera tranquilidad.

Detalles del enfrentamiento entre Tigres y Toluca

Dos de las cinco plantillas más caras de la Liga MX. El uno contra el dos de la clasificación general. El mejor ataque contra la mejor defensa. Todo indica que será una final espectacular.

En casa, la escuadra de Guido Pizarro se hace fuerte y es bastante complicada de derrotar. En el último año, únicamente ha sufrido dos descalabros.

Por su parte, los dirigidos por Antonio Mohamed llegan a esta final de ida con un descalabro en sus últimos 14 encuentros; justamente, en la semifinal de ida ante el Monterrey (1-0) en el estadio BBVA.

Impacto de la final en el fútbol mexicano

Ambos equipos son conscientes de la importancia que tiene sacar ventaja en el primer duelo, por lo que saldrán con sus mejores armas para buscar el resultado a su favor.

Los Tigres salen al estadio Universitario con Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Ángel Correa y André-Pierre Gignac, es decir, el Conde pone toda su "carne al asador".

Por su parte, el Turco decidió ser más precavido y apostó por una línea de cinco, con el regreso de Bruno Méndez a la defensa central escarlata y con Helinho como el sacrificado.