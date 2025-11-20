¡Batalla de colosas!

En el América, no hay espacio para errores. Una vez que suene el silbatazo inicial en la final del Apertura 2025, las Águilas se jugarán la vida contra las Amazonas de Tigres, con la obligación de llevarse la victoria, frente a una afición que les exige títulos.

"Lo importante es que América gane, que estamos en la posición de volver a ganar un torneo. Tenemos que ir al aquí y ahora. Lo que pasará mañana [hoy], será una consecuencia el domingo", aseveró el estratega azulcrema, Ángel Villacampa.

¿Qué ocurrió en finales anteriores?

La noche de este jueves, en el estadio Ciudad de los Deportes, América y Tigres se enfrentarán por cuarta ocasión en una final de la Liga MX Femenil. La más reciente fue hace dos años, en el Apertura 2023, cuando las Amazonas conquistaron su sexto campeonato. Revés que todavía lastima a las Águilas. Estuvieron muy cerca de acariciar su tercera estrella; sin embargo, desde entonces tienen una deuda no solamente con su afición, sino con ellas mismas.

"De sólo pensar en levantar ese trofeo, me causa muchas emociones. El partido de ida es el más importante para nosotras. Necesitamos irnos con una ventaja", reconoció la delantera de las Águilas Scarlett Camberos.

¿Cuál es la estrategia del América?

Consciente de que deberá dar un golpe de autoridad para sobrevivir en el Volcán, el América está sediento de revancha. De las tres veces que se han enfrentado en finales, dos han quedado en manos de la escuadra regiomontana.