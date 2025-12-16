"La Maga" Ovalle, Premio Marta representa la calidad de México

La FIFA dio a conocer a las y los ganadores de los Premios The Best y del Premio Marta 2025, distinción que reconoce el mejor gol del futbol femenil a nivel mundial.

Dicho reconocimiento fue conquistado por la mexicana Jacqueline "La Maga" Ovalle por su impresionante "camaroncín" frente a las Chivas del Guadalajara en la Liga MX Femenil.

La anotación se dio el 3 de marzo de 2025, cuando Ovalle aún defendía los colores de Tigres en la Liga MX Femenil. La espectacular definición recorrió el mundo, se volvió viral en redes sociales y se consolidó como uno de los momentos más memorables de la temporada.

¿Cómo se logró el Premio Marta 2025?

"Estoy muy agradecida por ganar el Premio Marta de la FIFA 2025, desde la nominación fue un momento muy especial, y al ver tantos goles increíbles, incluido uno de Marta con quien tengo el orgullo de compartir equipo, sentí una emoción enorme. Cualquiera de esos golazos podía ganar, y que el mío haya sido elegido me llena de orgullo", declaró la hoy futbolista del Orlando Pride.

"Gracias a la FIFA, a la afición y a quienes votaron por mí. Este premio no es sólo mío, también representa la calidad del futbol en México, así que este premio también es para la Liga MX Femenil y el futbol mexicano. Gracias a mi familia por su apoyo incondicional, y a todas las niñas que sueñan con jugar al futbol, sigan creyendo que los sueños se cumplen", agregó la delantera de la Selección Mexicana.

Detalles sobre el gol de Jacqueline Ovalle

Se trata de la primera ocasión en la que una futbolista mexicana obtiene esta distinción, luego de varios años en los que jugadores y jugadoras nacionales habían sido únicamente nominados.

Cabe destacar que, en 2021, Daniela Sánchez, entonces futbolista de Querétaro, fue nominada al Premio Puskás, antes de que el galardón se dividiera oficialmente en categorías varonil y femenil.