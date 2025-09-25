FIFA Revela Mascotas Oficiales del Mundial 2026

La FIFA desveló la identidad de las mascotas oficiales del Mundial del 2026 y, sí, un jaguar de nombre Zayu representará a México.

Canadá tendrá como mascota al alce Maple, mientras que Estados Unidos al águila americana Clutch.

En la estrategia para conectar con las nuevas generaciones, todos esos personajes formarán parte de un videojuego interactivo llamado FIFA Heroes.

"Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero.

"Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del futbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En FIFA Heroes, se informó, los jugadores podrán formar equipos con las mascotas oficiales de distintas ediciones del Mundial. No se especificó qué personajes estarán disponibles. Las mascotas han sido un elemento característico de cada Copa del Mundo a partir de 1966.

No solo eso, en el videojuego también se incluirán a leyendas del futbol y personajes de series y películas populares. En 2026 estará disponible para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.

"Además, en Roblox, FIFA Super League Soccer, que ha sido desarrollada en colaboración con GameFam, incluirá desafíos centrados en las habilidades de cada mascota en el terreno de juego y recompensas temáticas", agregó la FIFA.

Por supuesto no faltarán las playeras y otros productos oficiales que se comercializarán en FIFAstore.com.

"El jaguar Zayu habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Zayu, cuyo nombre significa 'unidad', 'fortaleza' y 'alegría', es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad.

"Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya", informó la FIFA.

@ContrerasCANCHA