Querétaro ficha a Bless Ege, joven estrella de Ghana

El mercado de fichajes en la Liga MX ha permitido que futbolistas de varias partes del planeta lleguen a México, un destino atractivo para quienes sueñan con construir una carrera importante en nuestro país.

Con eso en mente, Querétaro ha sorprendido a sus fanáticos al lograr un acuerdo con una de las próximas estrellas del continente africano.

¿Qué impacto tendrá Bless Ege en Querétaro?

Se trata de Bless Ege, futbolista de Ghana, quien se ha convertido en la sensación de su país por su capacidad ofensiva. En una entrevista confirmó su llegada al equipo de Gallos tras una campaña de cuatro goles en 14 partidos en la Primera División de Ghana.

El delantero, que militaba en el Karela United, llegará en condición de préstamo por un año a Querétaro. En primera instancia será registrado en la Sub-21 para completar su desarrollo y adaptarse al balompié mexicano.

Detalles sobre el fichaje de Bless Ege

De acuerdo con información de medios africanos, el registro del jugador en la categoría inferior obedece a la falta de cupos de extranjeros en el primer equipo. Se prevé que espere un semestre antes de debutar en la Liga MX.

Con la incorporación de Bless Ege, quien arribará en las próximas horas a tierras mexicanas, la nueva dirigencia de Querétaro busca plasmar una idea clara: atraer talento internacional para después proyectarlo en México y en otras partes del mundo.