América busca reforzar su plantilla con Brian García

Este sábado trascendió que América y Toluca negocian un intercambio de jugadores para el arranque del torneo Clausura 2026. Por un lado, las Águilas reciben a Brian García y los Diablos a Ralph Orquin.

¿Qué implica el intercambio entre América y Toluca?

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, ambos cambian de equipo bajo préstamo por un periodo de un año. El ´Guameru´, jugó con los Tuzos de Pachuca el Apertura 2025 y fue campeón con los Diablos en el Clausura 2025. Dirigido por Antonio Mohamed, jugó 87 partidos, marcó seis goles y aportó siete asistencias.

Detalles del desempeño de Brian García en el Clausura 2025

Por su parte, el lateral izquierdo de las Águilas, Orquin, fue cedido a los Bravos de Juárez por un año, donde disputó 47 partidos y aportó seis asistencias. Sin embargo, en su regreso a las órdenes de André Jardine apenas jugó tres partidos en el Apertura 2025.