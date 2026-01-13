Cruz Azul podría perder el fichaje de Miguel Borja

Hace unas semanas el futbolista colombiano Miguel Ángel Borja aterrizó en la Ciudad de México para convertirse en nuevo refuerzo del Cruz Azul para el torneo Clausura 2026; sin embargo, no solo no ha jugado, sino que su fichaje podría caerse, ya que el delantero regresó a su país al no ser registrado.

¿Qué complicaciones enfrenta el fichaje de Borja?

Este martes, el periodista Mauricio Gutiérrez de TV Azteca reveló que "Miguel Borja regresará a su país a pesar de realizar los trámites, el tema del dinero y 'bonos' que pedía el jugador complicó todo, por esa razón nunca fue anunciado en Cruz Azul, sería más del jugador que de la Máquina".

Detalles sobre la situación de Borja en Cruz Azul

Otros reporteros como Alejandro Esparza, de Televisa, revelan que el fichaje no corre peligro, solamente Cruz Azul está a la espera de deshacerse de futbolistas como Camilo Cándido y Mateusz Bogusz, que ocupan plazas de extranjero en la plantilla.

Si los celestes logran vender o ceder a préstamo a alguno de estos jugadores, Borja podría ser registrado en la Liga MX como delantero del Cruz Azul. De hecho, Esparza Oteo agregó que la directiva espera contar con Borja este fin de semana para el partido correspondiente a la jornada 3 contra el Puebla.

Impacto del regreso de Borja en la plantilla celeste

Este nuevo escándalo llega días después de que se hiciera oficial una nueva mudanza del equipo, esta vez a Puebla, ya que fueron "expulsados" de Ciudad Universitaria.