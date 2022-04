Fernando Ortiz se quiere quedar como técnico del América

"Soy realista y consciente de mi presente, no me puedo visualizar más adelante, porque realmente no lo sé, quiero vivir el presente, ganamos un partido importante en casa, estamos en una situación diferente a la que estábamos cuando arrancamos". FERNANDO ORTIZ / DT DEL AMÉRICA

Fernando Ortiz sabe que debe poner los pies en la tierra y seguir trabajando para mantener el buen nivel con el Club América y entrar al repechaje.

Fernando Ortiz aseguró que uno de sus sueños era dirigir al América y que pasara tan rápido en su corta carrera como técnico es todo un sueño y más si se mantiene al mando del equipo el próximo torneo: "El estar acá sentado hablando con ustedes y dirigiendo al mejor equipo de México, eso ya es importante para mi carrera como técnico, pero no me permito porque sé porque estoy acá".

"El día de mañana si llegara a suceder sería algo ya concreto y ahí sí podría firmar, pero en este momento no me quita el sueño de ir a entrenar, ese es mi sueño y lo disfruto a diario", puntualizó en conferencia.

Quedan cuatro partidos que serán de vida o muerte para el América. Dos serán de local y dos de visita. Tijuana (V), León (L), Tigres (V) y Cruz Azul (L).

Tuca Ferretti se la jugará con FC Juárez: "No abandonaría el barco"

La palabra abandonar, no aparece en su diccionario. Ricardo Ferretti no vive su mejor momento como técnico de los Bravos de Juárez, pero eso no implica a que renuncie al equipo: "Como capitán del barco lo que menos pensaría es abandonarlo".

FC Juárez no pudo vencer al América y perdió 3-0 en el Estadio Azteca. Las críticas por su mal paso crecen semana a semana y se hunden en la tabla general y porcentual. A pesar de esto, salió a dar la cara y puntualizó que su continuidad en el club depende de la directiva.

"Es una decisión de la directiva, el estado de ánimo no me es ajeno, me siento mal y naturalmente abandonar es algo que no haría, necesito seguir dando esa confianza y esperanza a mis jugadores, pero es una decisión exclusiva de la directiva", señaló en conferencia de prensa.

Y agregó: "Terminando el contrato se platicará de otra situación. Los resultados han sido desastrosos y el ánimo de todos es malo. Pero si algo debo valorar es que durante toda la semana los jugadores, cuerpo técnico y directiva, buscamos contagiarnos y darnos confianza".

Para revertir esta situación negativa, "Tuca" aseguró que seguirá trabajando como lo sabe hacerlo y que con trabajo y confianza, las cosas cambiarán: "No conozco otra cosa más que seguir trabajando, darles confianza a los jugadores, mejorar los aspectos, no tengo varita mágica y nadie la tiene. La confianza, esperanza y fe de que el próximo encuentro podamos salir de esta mala racha".

FC Juárez no gana desde la fecha 3, cuando vencieron 0-1 al Atlético de San Luis, en el Alfonso Lastras.