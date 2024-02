Chivas ya tiene plan para jugar con futbolistas no nacidos en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada de Fernando Hierro ha significado en Chivas, poner en marcha un proyecto disruptivo, "La Evolución Rojiblanca", la cual marcará un antes y después en la historia de la institución, será un parte aguas en la búsqueda de adaptarse a la modernidad para dejar de ser "Los Patrocinadores de la Liga", como lo dijo en su momento el director deportivo.

En los inicios se jugaba con elementos aztecas, belgas, españoles y franceses. Luego, se dio la evolución para darle peso a los jaliscienses, tras unos años llegó otro cambio, se aceptaron jugadores de otros estados del país y se hizo una mezcla con los locales.

Posteriormente, llegó una evolución "polémica" cuando jugadores no nacidos en México, pudieron formar parte del equipo y hubo varios casos, siendo el de Gerardo Mascareño el que más resonancia tuvo. Fue un escándalo y ante la desaprobación de la afición, el atacante terminó por irse del club. Poco a poco se han dado otros casos de jugadores no nacidos en México como el "Gringo" Padilla, Miguel Ponce, Alejandro Zendejas, sólo por mencionar algunos.

Pero lo que está sucediendo ya en el Guadalajara, cimentada en elementos nacidos en Estados Unidos principalmente, da como paso a "The Red-and-White Evolution. Es cierto que se está abriendo un campo peligroso, la directiva está jugando al filo de la navaja, pero bien apoyados en las reglas escritas para registrar jugadores no nacidos en México, porque no hace mucho con la llegada de quien echó a andar este proyecto, Fernando Hierro, llegaron Oscar Whalley y Cade Cowell.

El directivo español se ha dado a la tarea para evitar que le vendan a sobreprecio algunos jugadores y exploró otros mercados, principalmente el americano, para así adquirir elementos jóvenes no nacidos en México, pero de padres, por lo menos uno, de sangre azteca.

Actualmente en la institución, solamente tomando en cuenta al primer equipo, Tapatío y Sub-23, hay 11 elementos no nacidos en México. En el primer equipo están dos, Whalley, arquero que recién debutó oficialmente en un partido oficial, en el triunfo contra Forge 3-1 en la Liga de campeones de Concacaf y a Cowell, quien fue el MVP de ese duelo tras estrenarse como goleador, haciendo un doblete.

En las categorías filiales de Chivas, Tapatío y Sub-23 encontramos nueve elementos más que tienen la doble nacionalidad: Andrew Martínez, nacido en Los Ángeles, California, David Zavala de Michigan, Antonio Dolores de Washington, Emilio Tame nacido en el Principado de Asturias, en España; Daniel Essau de Arizona, Leonardo Sepúlveda de Los Ángeles, Dominick Torres de California, Brando Téllez del mismo lugar y Daniel Villaseca, de Gauteng, Sudáfrica.

Ocho de los 11 elementos, han llegado en la gestión de Hierro, los otros tres ya estaban en la institución. Lo que antes era prohibido pensar, ahora está más cerca de la realidad y no pasará mucho tiempo para que esto se dé, jugar en algunos encuentros oficiales, con un 11 de jugadores de no nacidos en México.

A poco ustedes ¿Se imaginaban hace unos años atrás que Chivas jugaría en algún momento con elementos no nacidos en México? Pues eso está cerca de darse y en dos a tres años a más tardar por el tipo de proyecto que tiene en marcha la directiva.

Otro dato no menor, es que Chivas está abierto a que con la doble nacionalidad jueguen con el equipo más mexicano, aunque no tengan posibilidad de actuar en la Selección de México, como el caso de Cade Cowell.