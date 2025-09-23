Chivas recibe a Necaxa con Fernando Gago en el Estadio AKRON

Chivas tiene un partido con un alto contexto histórico reciente y con una elevada dosis de morbo: esta noche reciben en el Estadio AKRON al Necaxa del técnico Fernando Gago.

El timonel de los Rayos renunció oficialmente al timón del Rebaño el 10 de octubre de 2024 al aceptar la oferta de Boca Juniors cuando al torneo le faltaban seis partidos por jugar en fase regular en el Apertura 2024.

La manera en que, Gago aplicó la cláusula de rescisión de su contrato con Chivas que finalizaba en diciembre de 2024, fue la que generó molestia no sólo en la afición sino en la directiva y en los propios jugadores.

Incluso, tiempo después el futbolista Antonio Briseño (entonces jugador de Chivas) aseguró que sí les sorprendió la salida del argentino porque cuando más crecía el rumor de que se iría a Boca Juniors, él les aseguró internamente que quería ser campeón con el Guadalajara.

"El partido es más importante de lo que yo significo para este partido, e independientemente de lo que yo haya vivido, que lo disfruté muchísimo en Guadalajara, disfruté muchísimo el proceso del club", ha dicho Gago sobre el significado de enfrentarse a Chivas en su casa.

Además de la expectativa que genera el regreso de Gago al AKRON, el Guadalajara se ubica en el decimotercer lugar de la clasificación con 8 puntos de 27 disputados, por lo que este partido por la Jornada 10 es clave rumbo a una posible Liguilla.

"Hay que asumir y aceptar la realidad, quedan ocho partidos por delante, ocho finales auténticas para ver si nos recuperamos y conseguimos esa regularidad sostenida a lo largo de estos ocho partidos", dijo Gabriel Milito, técnico de las Chivas.

CAMBIOS OBLIGADOS

Para el juego de esta noche, Milito deberá realizar un ajuste obligado para reemplazar a Rubén 'Oso' González, quien se había ganado la titularidad desde el partido ante América.

"La expulsión del 'Oso' es una baja más que es muy importante por el rendimiento que tenía. Veremos cómo lo reemplazamos, con quién lo sustituimos, el equipo terminó muy cansado, por eso modificamos el medio campo.

"Quizá para el siguiente partido esté el Guti (Erick Gutiérrez), (Roberto Alvarado) 'Piojo' está descartado. Vamos armando el equipo según los jugadores disponibles", detalló Milito.

APERTURA 2025 / JORNADA 10

Chivas vs. Necaxa

Hora: 19:07 horas

Estadio: AKRON

TV: Amazon Prime