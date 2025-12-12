Pumas, con horarios y fechas definidas para duelos de Concacaf

Los duelos entre Pumas y San Diego FC, correspondientes a la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, ya tienen fechas y horarios.

El primer encuentro está programado para llevarse a cabo el martes 3 de febrero, a las 20:00 horas (22:00 horas de la Ciudad de México), en el Estadio Snapdragon, en la ciudad de San Diego.

¿Cuándo se jugarán los partidos entre Pumas y San Diego FC?

El juego de vuelta se realizará una semana después, el martes 10 de febrero, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

Detalles confirmados sobre los partidos de Pumas y San Diego FC

El sorteo de la principal del Torneo, llevado a cabo el pasado martes 9 de diciembre, en Miami, Florida, determinó que el ganador de la confrontación entre universitarios y californianos se enfrentará al Toluca en la fase de octavos de final, a realizarse durante el mes de marzo.