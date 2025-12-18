Así se jugarán los Clásicos del Clausura 2026

Lo sabemos, ya extrañas la Liga MX. El torneo Apertura 2025 finalizó hace unos días, pero la urgencia por volver a reencontrarte con tu equipo ha comenzado.

Se ha revelado el calendario del siguiente Clausura 2026, torneo que se disputará previo a la siguiente Copa del Mundo y aquí te dejamos las fechas de los encuentros más atractivos.

¿Cuándo se juegan los Clásicos de la Liga MX?

El primer Clásico será el Nacional entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara, que se disputará el 14 de febrero en el estadio Akron.

El último gran choque se dará en la Jornada 14, entre América y el Cruz Azul, en el estadio Ciudad de los Deportes, esto el día 11 de abril.

Tigres y Rayados de Monterrey se enfrentarán en el estadio Universitario, el 7 de marzo en actividad de la Jornada 10.

- Chivas vs América/ 14 de febrero/ 21:00 horas/ Jornada 6

- Atlas vs Chivas/ 7 de marzo/ 19:00 horas/ Jornada 10

- Tigres vs Rayados/ 7 de marzo/ 21:00 horas/ Jornada 10

- Pumas vs América/ 21 de marzo/ 21:00 horas/ Jornada 12

- América vs Cruz Azul/ 11 de abril/ 21:00 horas/ Jornada 14

Detalles del calendario del Clausura 2026

Otros Clásicos de la Liga MX

El conocido como el Clásico de la 57 entre San Luis y los Gallos Blancos del Querétaro será en la Jornada 6, en el estadio Alfonso Lastras.

También te dejamos la información de otros choques entre los populares del futbol mexicano.

- Atlético de San Luis vs Querétaro/ 14 de febrero/ 17:00 horas/ Jornada 6

- Cruz Azul vs Chivas/ 21 de febrero/ 21:00 horas/ Jornada 7

- Pumas va Cruz Azul/ 14 de marzo/ 21:00 horas/ Jornada 11

- Chivas vs Pumas/ 5 de abril/ 20:00 horas/ Jornada 13.