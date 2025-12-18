Así se jugarán los Clásicos del Clausura 2026

Así se jugarán los Clásicos del Clausura 2026Calendario del Clausura 2026 de la Liga MX: Clásicos y Más
Lo sabemos, ya extrañas la Liga MX. El torneo Apertura 2025 finalizó hace unos días, pero la urgencia por volver a reencontrarte con tu equipo ha comenzado.
Se ha revelado el calendario del siguiente Clausura 2026, torneo que se disputará previo a la siguiente Copa del Mundo y aquí te dejamos las fechas de los encuentros más atractivos.
¿Cuándo se juegan los Clásicos de la Liga MX?
El primer Clásico será el Nacional entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara, que se disputará el 14 de febrero en el estadio Akron.
El último gran choque se dará en la Jornada 14, entre América y el Cruz Azul, en el estadio Ciudad de los Deportes, esto el día 11 de abril.
Tigres y Rayados de Monterrey se enfrentarán en el estadio Universitario, el 7 de marzo en actividad de la Jornada 10.
- Chivas vs América/ 14 de febrero/ 21:00 horas/ Jornada 6
- Atlas vs Chivas/ 7 de marzo/ 19:00 horas/ Jornada 10
- Tigres vs Rayados/ 7 de marzo/ 21:00 horas/ Jornada 10
- Pumas vs América/ 21 de marzo/ 21:00 horas/ Jornada 12
- América vs Cruz Azul/ 11 de abril/ 21:00 horas/ Jornada 14
Detalles del calendario del Clausura 2026
Otros Clásicos de la Liga MX
El conocido como el Clásico de la 57 entre San Luis y los Gallos Blancos del Querétaro será en la Jornada 6, en el estadio Alfonso Lastras.
También te dejamos la información de otros choques entre los populares del futbol mexicano.
- Atlético de San Luis vs Querétaro/ 14 de febrero/ 17:00 horas/ Jornada 6
- Cruz Azul vs Chivas/ 21 de febrero/ 21:00 horas/ Jornada 7
- Pumas va Cruz Azul/ 14 de marzo/ 21:00 horas/ Jornada 11
- Chivas vs Pumas/ 5 de abril/ 20:00 horas/ Jornada 13.