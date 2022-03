Fans del América, a favor y no tanto de eliminar barras

Es un Clásico atípico sin la presencia de las barras, unos están a favor y otros tienen dudas de la medida tomada por la Federación Mexicana de Futbol para erradicarlas.

Germán Castillo, enfundado en su jersey retro de los años 80, aprueba la iniciativa.

"Estoy a favor de que ya no entren porque este es un espectáculo infantil, fue muy feo lo que sucedió en Querétaro y ojalá que no se repita, yo vengo de Salamanca junto con mi esposa y mi hijo, y ella venía con miedo por lo que había pasado allá con los del Atlas, pero tenemos confianza en que aquí vamos a estar bien y tranquilos con un buen ambiente", manifestó el seguidor del América.

Juan Carlos dijo que es una medida ambigua.

"En cierta forma está bien, pero mal porque le dan otro toque y sazón al Clásico Nacional, y sin su presencia le quita sabor, y bien para evitar la violencia".

Antonio señaló que le agradó la decisión: "A mí me parecen correctas, yo la verdad nunca he sido fanático de eso de las barras, considero que no traen ningún beneficio al futbol", expresó.

Finalmente Jaime también se mostró conforme con la medida.

"Me parece muy bien porque nada más vienen a hacer desorden. Fue muy triste lo que pasó la semana pasada por como se portó la afición de Querétaro. Yo espero un buen ambiente para este partido entre dos equipos matangas", dijo el fan.