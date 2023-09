Pide Andrés Lillini a clubes que apuesten por jóvenes

Andrés Lillini, director deportivo de Selecciones Nacionales menores, espera que los clubes apuesten por el potencial de sus jugadores mexicanos y se realice una continuidad de los éxitos de categorías menores a la mayor.

"El último subcampeón Sub 17, que fue el más reciente, hoy el 'Torito' (Víctor) Guzmán es quien está jugando, los otros chicos no tienen continuidad, los chicos de Centroamericanos, campeones, también les está costando un poco jugar.

"Es una cuestión de concientización, cada club tiene su manera de jugar, pero vamos por esa vía. Lo bueno es que la gente que está a cargo de la Federación piensa que la solución está en casa, esperemos que haya más confianza", dijo Lillini, en el marco del primer Congreso hacia un nuevo desarrollo del futbol infantil, celebrado en Pachuca.





JUGADORES CON PROYECCIÓN

El directivo está convencido de que en México hay una base de hasta 70 futbolistas con proyección para alimentar al Tricolor en los próximos Mundiales.

"Hay una base que son los chicos que fueron a Centroamericanos, ahora la Fecha FIFA anterior los chicos 2003-04 vinieron con nosotros a Argentina, los 2001-02 se quedaron con Ricardo (Cadena) en Colombia, le dimos continuidad a un proceso difícil porque no hubo competencia internacional.

"Si pensamos cómo organizar cosas Mundial tras Mundial nos va a ir mal. Hay una organización al 2026 y una al 2030. Estos jugadores que están en la Sub 23 más muchos de la Sub 20, todavía muchos no han debutado, y van a ser posiblemente los que Jaime (Lozano) use para el Mundial 2030, muchos de ellos", mencionó.

Lillini detalló, además, el plan de crear una Selección Mexicana Sub 13.

"El futbol formativo empieza a los 13 años. Empecé un proyecto de ya empezar a preparar una Sub 13 para cuando afrontemos el torneo de Concacaf Sub 15 no lo tengamos tan encima como hicimos este año, y principalmente ayudar a los clubes.

"Nuestro principal objetivo como Selección es que los chicos jueguen en Primera División", comentó.