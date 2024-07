Tras derrota de la Selección Mexicana, Facundo pide apoyar otros deportes

Luego del marcador 0 - 0, resultante del partido México vs Ecuador, Facundo grabó un video para dar a conocer su perspectiva del encuentro y ya no sólo del juego de anoche, sino de la mala calidad del fútbol mexicano, por lo que propuso a la afición enfocar sus energías y apoyo a otro tipo de deportes, donde hay atletas que tienen un mayor compromiso y un desempeño mucho más destacable.

La actuación de la Selección Mexicana en la Copa América dejó mucho que desear, pues durante su participación en el torneo sólo pudo meter un gol, durante su encuentro con Jamaica; ayer vivió su última oportunidad para remontar, sin embargo, nunca se pudo concretar un gol.

La inconformidad de la afición fue evidente y Facundo, que es bien sabido su amor por el fútbol, no perdió la oportunidad para denotar la decepción que se llevó.

Y aunque el conductor precisó que esta es la primera generación que es derrotada por equipos que, antes, no eran vistos como un potencial peligro, consideró que la mala calidad del fútbol mexicano se ha ido heredando con el paso de los años.

"Ahorita nos gana Estados Unidos, Canadá, Venezuela, wey... nos elimina Ecuador; en tres equipos que antes dábamos por hecho que ganábamos, sólo pudimos meter un gol, estamos de oso como deporte".

Fue así que Facundo expresó que deberíamos dejar de enfocar toda nuestra atención, como afición y espectadores, a la Selección Mexicana, y lamentó que en nuestro país no se exalte el trabajo de otros grandes deportes que, lamentablemente, no cuentan con el mismo apoyo económico que el fútbol, aunque esté no dé ningún resultado.

"Deberíamos dejar de mamar tanto el fútbol, en donde somos malísimos, habiendo tantos otros atletas que se rifan cabr*n, en atletismo, en ciclismo, en box, en clavado, en esgrima, o sea tenemos atletas que además tiene que trabajar de otras cosas para poder tener su carrera de atletas, mientras que los jugadores ganan una millonada y los veo más como actores del CEA, así como que están preocupados por sus trencitas y por sus flecos, por verse acá bien cool, y bien mamador*s, pero no meten ni un pinch* gol", opinó.

El presentador también destacó que la afición es quien ha alentado la mediocridad de la Selección Mexicana:

"Como afición también valemos madres, entonces mi propuesta es dejemos de mam*r a los futbolistas y de idolatrarlos, de verlos como semidioses, cuando vales madres, entonces creo que deberíamos comenzar a voltear a otros atletas bien chingones, que están haciendo cosas poca madre y no los pelamos, no los apoyamos y los tenemos en el abandono total cuando, sin duda, nos podrían dar mucha más alegría que estos weyes que sólo dan pena, hoy, ayer y hace muchos años", puntualizó.

Entre los comentarios de sus seguidores, son más quienes lo apoyan y le dan la razón; entre ellas y ellos se encuentran varios atletas que aplaudieron su postura y solidaridad.