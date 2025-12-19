"Zague" vislumbra un grupo "a modo" para la Selección

Más allá de que el momento de la Selección Mexicana no es el mejor, las expectativas son altas. Al menos para el histórico exdelantero Luis Roberto Alves 'Zague'.

¿Qué declaró Luis Roberto Alves Zague sobre la Selección Mexicana?

El exseleccionado mexicano confía en el Tricolor rumbo a la Copa del Mundo 2026 y señala a Javier Aguirre como el principal responsable del funcionamiento durante el Mundial. "Las expectativas siempre van a estar puestas en los futbolistas que nos van a representar. Esperemos que Javier Aguirre pueda dar las herramientas y armas necesarias para que la Selección pueda tener un digno papel y llegue lo más lejos, al menos hasta Cuartos de Final en el Estadio Azteca", declaró "Zague".

Asimismo, el máximo goleador en la historia del América vislumbra un grupo "cómodo y a modo" para México. "Es un grupo cómodo, a modo para que México pueda sacar provecho, empezar a marcar la pauta en ese camino que siempre genera ansiedad. Es un grupo accesible para que México pueda ir creciendo en cada partido e ilusionarnos", aseveró Luis Roberto.

Detalles sobre la lesión de Santiago Giménez y su impacto

Santiago Giménez fue intervenido quirúrgicamente de una lesión en el tobillo derecho y estará fuera cerca de dos meses, situación que lamentó "Zague". "Es triste. Mal momento, será algo complicado, ojalá le dé tiempo de recuperarse. Es un gran futbolista y muchas de nuestras esperanzas están depositadas en él. Que se recupere lo antes posible", concluyó.