Ve 'Chicharito' exagerados abucheos para Cocca

CIUDAD DE MÉXICO

"Todos como fanáticos tenemos todo el derecho de pedir, exigir o quejarnos si las cosas no van como queremos; pero si tu Selección va ganando, uno aplaude; si tu Selección no obtiene resultados, te quejas ¿No es un poco extremo? ¿Y dónde queda el apoyo? Porque cuando caen los goles, y todo sale bien, no hay apoyo, lo que hay son festejos, y cuando la Selección va empatando en tu estadio contra Jamaica, abucheas, tampoco estás apoyando", expresó "Chicharito" en una transmisión en Twitch.

"Apoyo es lo que falta. Como fanático uno puede, creo, quejarse, abuchear, silbarse. Claro que sí, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero entonces no hay apoyo a la Selección, contra Jamaica se dominó, se tuvieron llegadas, y no se pudo concretar, tampoco se perdió... entonces creo que no es para abuchear, tampoco celebrar. Uno se puede quejar, porque cuando no se gana, soy el primero que se queja como jugador, y que me siento de la chingada pero luego luego en el segundo encuentro de Cocca ¿Que se abuchee?".

Incluso sostuvo que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el responsable de que le vaya bien al Tri.