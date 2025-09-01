Chivas se prepara para enfrentar a América en un duelo crucial

Chivas es el antepenúltimo lugar de la clasificación con sólo 4 puntos de 18 posibles. Pero, sin importar la frialdad de los números, el técnico del Rebaño, Gabriel Milito tiene la certeza de que lograrán superar el momento crítico por el que atraviesan y le jugarán tú a tú al América para vencerlo en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes el próximo 13 de septiembre, a reserva de que no haya cambio de inmueble.

Chivas enfrentará a un América que se ubica en el segundo lugar con 17 puntos, es decir, 13 unidades de diferencia entre uno y otro equipo.

"Vamos a llegar a jugar contra un gran equipo en su campo, ya veremos con qué jugadores empezamos el partido, pero sí iremos a jugar con la valentía y la convicción que hay que tener para ganar de visitante a un rival como América.

"Confío ciegamente en este equipo. El reto es difícil porque daña la autoestima, pero debemos ser fuertes para cambiar la dinámica y creo que lo vamos a conseguir", dijo Milito.

Y no sólo es la distancia abismal de la posición en la clasificación, sino en la ofensiva y defensiva.

El Guadalajara registra 9 goles a favor y 12 en contra; mientras que las Águilas de André Jardine, suman 15 goles anotados y 6 recibidos.

"El futbol te pone pruebas siempre. Te pone pruebas para ver que tal estás. De las crisis se superan y para eso se necesita de la fortaleza. No nos vamos a entregar, hasta el final, ni yo ni los jugadores, sobre todo, viendo el rendimiento del equipo.

"Los resultados son inobjetables, inmerecidos, pero reales. Aguantaremos lo que debamos aguantar. Pero internamente tenemos las cosas claras y seguiremos buscando ese resultado", ha dicho Milito.