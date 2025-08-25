Puebla lidera en minutos de futbolistas menores en la Liga MX

A pesar de estar en el sótano de la tabla, Puebla presume superioridad en una estadística que no hace más que beneficiar al futbol mexicano.

En solo seis fechas disputadas, el conjunto de La Franja está por cumplir con los minutos de futbolistas menores (de 23 años) en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El reglamento de la liga señala que los clubes de primera división deben sumar mil 170 minutos de juego a lo largo del torneo.

La Liga MX tiene un límite de conteo de 225 minutos de jugadores menores por partido. Puebla está en la cima de esta tabla con mil 136 minutos cumplidos, por lo que solo le faltan 34, que seguramente cumplirá en la siguiente fecha ante Monterrey, en un duelo entre el líder y el sotanero.