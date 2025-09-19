Cruz Azul busca extender su racha invicta en el Estadio Olímpico Universitario

Mientras la noche cae en el Estadio Olímpico Universitario, la Máquina de Cruz Azul buscará alargar su invicto en el recinto que —desde el torneo pasado— es su hogar. Al menos, temporalmente.

En Ciudad Universitaria, los cementeros han firmado 18 partidos sin conocer la derrota: es decir, 14 victorias y cuatro empates repartidos entre la Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Y este viernes, 19 de septiembre, recibirán la visita de los Bravos de Juárez para proteger ese carácter invicto en el Estadio Olímpico Universitario.