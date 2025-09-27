Puebla y Chivas jugarán bajo amenaza de lluvia

Una vez más, la lluvia acompañará al Estadio Cuauhtémoc. Se espera que —a las cinco de la tarde— caiga una tormenta eléctrica en la ciudad de Puebla, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

La probabilidad de que llueva en el partido que "La Franja" disputará contra los rojiblancos de Chivas es del cien por ciento, de acuerdo con el portal del SMN. Mientras que, por su parte, el pronóstico de Apple Weather apunta a un treinta y cinco por ciento de riesgo.

Condiciones climáticas que se dan después de que, ayer por la noche, se suspendiera el duelo de la Liga MX por la fuerte tormenta que afectó la cancha del Estadio Cuauhtémoc, atrasando dos horas el compromiso para, finalmente, reprogramarlo.

"La determinación, tomada en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en el estadio [...] se encuentra sustentada en los Artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencias de la Liga BBVA MX que indican la suspensión de partidos por 'causas de fuerza mayor' y su reprogramación dentro de las veinticuatro horas siguientes", informó la Liga MX en un comunicado.

Más tarde, Puebla y Chivas arribarán al recinto con la esperanza de que el partido no vuelva a retrasarse, correspondiente a la onceava fecha del torneo Apertura 2025.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de Puebla contra Chivas?

Sábado, 27 de septiembre