Pachuca y Cruz Azul abren la jornada sabatina en la Liga MX

Pachuca y Cruz Azul arrancarán la actividad de la jornada sabatina en la Liga MX. Luego de la pausa provocada por la fecha FIFA de septiembre, Tuzos y celestes chocarán en el estadio Hidalgo.

El duelo tiene grandes implicaciones en la parte alta del torneo Apertura 2025 con La Máquina ubicada en la tercera posición con 17 unidades, a solo una del líder Monterrey (18). Mientras que Pachuca, con 13 puntos está en disputa con Tigres y Toluca que tienen la misma sumatoria, pero con mejor diferencia de goles.