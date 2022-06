En Rayados se sienten completos, dice César Montes

Aunque el Monterrey todavía no ha cerrado ningún refuerzo rumbo al Apertura 2022, Montes confía en el equipo que tienen.

"Un equipo competitivo, todos sabemos la calidad de plantel que tenemos y estamos los que estamos, vamos a trabajar para conseguir los objetivos que vienen", dijo en su arribo al aeropuerto.

"Nos sentimos completos, entendemos a la gente por la situación que se vivió la temporada pasada, pero de los refuerzos se encargarán la directiva".

El "Cachorro" mencionó que tanto él como Héctor Moreno, quienes rompieron concentración con el Tricolor, reportarán este martes a El Barrial.

Rayados inició hoy su concentración en el centro de entrenamiento, donde se hospedarán en los próximos cinco días.

ANTE MALA RACHA, PACIENCIA

"Poquito de tranquilidad, paciencia (a la afición). Tengo seis, siete años en la institución, he pasado por altibajos y también me ha tocado estar abajo. Siento lo que sienten ellos, me toca transmitir a mis compañeros el sentir de la afición, es difícil pasar por esta situación y nos toca trabajar para remediarla", dijo el zaguero.

'ES UN GRUPO UNIDO'

Aunque el Tri va en caída libre en sus últimos partidos, pues tiene ocho juegos al hilo sin ganar, Montes respaldó el trabajo del DT Gerardo Martino y se mostró orgulloso por portar el gafete de capitán.

"En la Selección hay un grupo bastante fuerte que apoya al cuerpo técnico y nosotros tenemos que demostrarlo en la cancha, tal vez por fuera no se note mucho lo que pase dentro del grupo, pero es muy unido.

"Gran orgullo, es una gran responsabilidad portar ese gafete en cualquier partido y a nivel de Selección mucho más, entonces para mí fue un orgullo portarlo", finalizó.