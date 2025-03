"Me parece una mano muy clara", Álvaro Fidalgo sobre penal no marcado al América

Más allá de la molestia por la forma en la que perdieron contra las Chivas, ayer, en la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el tema del arbitraje sí generó enfado en el América.

La mano de Luis Romo dentro del área, que no fue sancionada como penalti, molestó al cuadro azulcrema y así lo manifestó el español Álvaro Fidalgo.

"Me parece una mano muy clara. No sé cómo es el criterio exactamente de ellos, mano es. No sé si por qué lo toca Brian (Rodríguez)", declaró el volante de las Águilas.

Asimismo, comentó que si la jugada hubiera sido en el área del América, el ruido de la polémica habría sido mayor que ahora con el Rebaño.

"Si llega a caer del otro lado habría polémica, como no es del América no creo que haya. No pasa nada, ya está, a pensar en lo que sigue", agregó.





Ramón Juárez optó por no meterse en polémicas

El central mexicano del América, Ramón Juárez, prefirió no hablar sobre el tema arbitral ya que considera, "no es el ADN" del América.

"No me gusta meterme en el arbitraje, menos cuando perdemos y que se piense que por eso nos quejamos. No, no es el ADN del América. Si no se sancionó los árbitros tendrán sus razones", concluyó.