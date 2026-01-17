Tigres y Toluca ofrecen pobre empate en "El Volcán"

Treinta y cuatro días después, Tigres y Toluca volvieron a chocar, después de la Gran Final de la Liga MX en la que los Diablos Rojos se proclamaron bicampeones. Esta vez, en actividad de la Jornada 3 del Clausura 2026.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Tigres y Toluca?

El duelo prometía mucho, pero el desarrollo de este y el marcador final dijeron lo contrario. Empate sin goles en el Estadio Universitario que mantiene el invicto de los escarlatas. Contadas llegadas de peligro y un segundo tiempo trabado, detenido por las interminables faltas de ambos conjuntos, redondearon un partido del cual se esperaba mucho más. Campeón y subcampeón quedaron a deber en "El Volcán".

El central José Purata se fue expulsado al minuto 77 por doble cartón amarillo, pero el Toluca nunca hizo valer la superioridad de hombres en el campo.

Detalles del encuentro entre Tigres y Toluca en el Clausura 2026

Al minuto 90, Juan Brunetta hizo estallar la casa de los Tigres con un golazo desde muy lejos del arco; sin embargo, el silbante invalidó el gol por una falta del argentino sobre Federico Pereira. Los Diablos Rojos alargaron su racha a cuatro años sin poder ganar en "El Volcán" y con su empate dejaron a las Chivas como líderes en solitario.

Impacto del empate en la clasificación de la Liga MX

Este resultado mantiene a Tigres y Toluca en la lucha por los primeros lugares, pero deja un sabor amargo tras las expectativas generadas por el reciente enfrentamiento en la final.