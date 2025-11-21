Villacampa advierte que América Femenil "no ha perdido nada"

No hemos perdido nada. No tenemos nada... Pero ellas tampoco", advirtió el estratega Ángel Villacampa. Palabras que se dieron después de que al América Femenil se le escapara la victoria ante Tigres, cediéndole el paso a un empate (3-3) en la Final de Ida del Apertura 2025.

Nada está definido. La pelea por la corona del balompié mexicano femenil se dará en "El Volcán", hogar de las Amazonas. Pese a que el panorama no luce favorable para las Águilas, desde el seno azulcrema confían en que podrán conquistar el campeonato. Una anhelada tercera estrella que, desde hace cuatro torneos, se les ha negado.

"La mentalidad está en el título el domingo. Y si hay quien tiene dudas, que no viaje. Sabemos que vamos a ganar. No hay otra mentalidad. Hay que creer, estamos preparadas. Somos el América y nada está decidido", sentenció el técnico español.

¿Qué ocurrió en el partido?

Y es que, pese a que América dominó el primer tiempo en el Estadio Ciudad de los Deportes, Tigres reafirmó el porqué es la escuadra más campeona de la Liga MX Femenil: Sandra Mayor, Thembi Kgatlana y Jheniffer Cordinali rescataron el empate, igualando los goles de Irene Guerrero, Scarlett Camberos y Sarah Luebbert.

Ésta es la cuarta ocasión que ambos equipos se hacen frente en una final del balompié mexicano femenil. La estadística favorece a las regiomontanas ya que, en el pasado, dos títulos quedaron en sus manos. La última vez fue en un no tan lejano Apertura 2023, donde conquistaron su sexto campeonato y rompieron con las ilusiones de las Águilas.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Sin embargo, en América confían que el escenario será distinto: "Vamos a demostrar que somos mejores. [...] Quedan esos minutos para darlo todo", concluyó Villacampa.

En la otra cara de la moneda, el entrenador Pedro Martínez reconoció que rescatar el empate fue un escenario "digno de una película", más aún por las adversidades que vivió Tigres Femenil en la capital del país.

"Nos costó por el tema de la altura. Tenemos dificultades de salud de mis jugadores y reconocer su esfuerzo extrahumano. Jugadoras que salen del hospital y juegan en dos días. Creen a ciegas en lo que hacemos. La conversación fue digna de una película: que sacaríamos el partido. Estoy orgulloso", aseveró Martínez.

"Las dificultades demuestran a los campeones. Mostrar carácter ganador para sacar el título. Espero un partido abierto, emocionante y que hará vibrar a la afición", sentenció.

¿Cuándo se definirá el campeonato?

Será este domingo, 23 de noviembre, cuando se defina a la nueva campeona de la Liga MX Femenil.