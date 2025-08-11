Agresión de Bofo Bautista marca juego de leyendas entre Chivas y América

La rivalidad entre Chivas y América es, sin duda alguna, la más importante del país, misma que genera en los aficionados y futbolistas un sabor diferente cada vez que se cruzan en un torneo oficial o juego amistoso.

La intensidad de esos duelos no se olvida con el paso de los años, y un ejemplo de ello se vivió este fin de semana en Ciudad Obregón, Sonora, entidad que recibió un emocionante juego entre leyendas de ambas instituciones.

El partido, que se realizó en el estadio de los Yaquis, mostró durante más de noventa minutos a dos equipos entregados, aunque pasó a segundo plano tras una agresión de Adolfo "Bofo" Bautista.

El exjugador rojiblanco, quien portó en el duelo su tradicional número 100 en la espalda, se enganchó en una discusión con Daniel "Chepe" Guerrero, con quien tuvo una serie de empujones y a quien terminó lanzándole un puñetazo en el rostro.

La acción, que generó sorpresa entre los jugadores y el árbitro, provocó que varios elementos intervinieran para separar a los protagonistas y evitar que la situación escalara.

La imagen, compartida de inmediato en redes sociales, recibió el rechazo de los aficionados, quienes mostraron su enojo por la acción del exjugador de la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010.