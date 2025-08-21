Pachuca cae ante LA Galaxy en la Leagues Cup 2025

La Leagues Cup se queda sin representantes de la Liga MX, luego que el Pachuca fue derrotado por el LA Galaxy por marcador 2-1 en los cuartos de final.

Con una reacción en la recta final el Pachuca no opuso resistencia ante el cuadro de la MLS. La primer anotación cayó en un autogol de Aceves.

En un contragolpe del Galaxy que fue bien resuelto por Marco Reus para el 2-0. Y en la recta final en tiempo de compensación con una media tijera de Alemao el Pachuca acorto en los cartones, pero no fue suficiente.

Tras el resultado la Leagues Cup se queda sin representantes mexicanos. En el primer partido de los cuartos de final de la League Cup el Inter Miami sin Messi en la cancha del Chase Stadium hizo lo suficiente para doblegar a los Tigres por marcador final 2-1. Primer equipo de la Liga MX eliminado

El cuadro de los favoritos para llegar a la final fue el Toluca, pero en tanda de penaltis fue eliminado por el Orlando City.

El conjunto de la Franja de Puebla fue el tercer equipo mexicano que hizo las maletas, pese a tener un hombre de más dentro del campo por más de 10 minutos no pudo marcar en el arco del Seattle Sounders. Ya en la ronda de penaltis el cuadro de Puebla se sumó a los equipos mexicanos eliminados en la Leagues Cup, al caer en tanda de penaltis (4-3).