"El no intentar sí es fracaso": Juárez Tras eliminación de Pumas

Los Pumas sumaron un nuevo fracaso en su más reciente historial, al quedar eliminados del Play-In del Apertura 2025.

El equipo de Efraín Juárez no pudo con el Pachuca en el estadio Hidalgo y perdió (3-1) con doblete de Kenedy y un golazo de Enner Valencia. Los del Pedregal dejaron escapar su oportunidad de seguir avanzando en la Fase Final para colarse a los cuartos de final.

¿Qué ocurrió?

En la Bella Airosa, se terminó el sueño auriazul de formar parte de los ocho mejores equipos del Apertura 2025. Ahora, el Club Universidad Nacional tendrá que enfocarse en el siguiente torneo.

Tras concretarse la eliminación de los Pumas del Play-In, Efraín Juárez salió a hablar sobre las sensaciones que le dejó el haber perdido con los Tuzos y sobre si considera que el no avanzar a los cuartos de final lo considera como un fracaso. "La palabra fracaso es parte de nosotros, el no intentar para mí sí es fracaso; [nosotros] lo intentamos, no se pudo, es depende cómo quieran medir el vaso. ¿Qué vamos a evaluar? ¿El resultado? Entonces sí es un fracaso", mencionó.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

En conferencia de prensa, el joven director técnico mexicano puntualizó todos los problemas que tuvo que afrontar su equipo a lo largo del Apertura 2025, sobre todo porque no pudo contar con su equipo completo en el duelo crucial del Play-In. "Este torneo tuvimos que sortear muchísimas circunstancias. [Hay] que adaptarse a todo, [pero] hoy (jueves) terminamos con seis de la cantera, tuvimos seis debuts en el torneo, tuvimos bajas importantes, físicamente el equipo no fue lo que [esperábamos], 'Ruva' (Jorge Ruvalcaba), Keylor Navas y (Pedro) Vite jugaron hace 48 horas", lamentó.

Sobre su continuidad al frente del Club Universidad Nacional, Efraín Juárez mencionó que se reunirá con la cúpula auriazul para determinar qué sucederá el siguiente torneo. "Soy muy consciente de que estoy con base en los resultados. Nos sentaremos con la directiva para empezar a planear, de cara a la siguiente temporada. Cuando me contrataron hace seis meses, el club sabía que era parte del proceso estar en esta circunstancia. Hay que hacer una evaluación importante en todos los niveles y mejorar, pensar en qué podemos mejorar, qué áreas de oportunidad tenemos", compartió.

Efra aceptó que tiene "muchas ganas y energía para sacar cosas positivas de esto" y para que "siguiente torneo mejor en todos los aspectos", ya que es consciente de que esta eliminación forma "parte de la reestructura, del proceso y del proyecto" que inició hace medio año.