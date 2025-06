El ´Vasco´, satisfecho

La Selección Mexicana empató (0-0) con Costa Rica sobre la cancha del Allegiant Stadium de Las Vegas, en la última jornada de la Fase de Grupos de la Copa 2025.

El duelo entre el Tricolor y los Ticos lucía sumamente atractivo por lo que representan ambas selecciones para la Concacaf, por el enfrentamiento en los banquillos entre Javier Aguirre y Miguel Herrera y porque se definía el primer lugar del Sector A.

La victoria era fundamental para las dos escuadras porque el ganador evitaría jugar contra Estados Unidos en los cuartos de final.

Sin embargo, el trámite del compromiso no cumplió con las expectativas y los aficionados presentes en el inmueble vegasino se quedaron con ganas de gritar, al menos, una anotación.

No obstante, el espectáculo ofrecido por México y Costa Rica no fue aburrido, aunque el Tri fue el que se encargó de buscar más seguido la portería rival.

Por tal motivo, Javier Aguirre reconoció que quedó "con la conciencia tranquila" por el punto obtenido y que le permitió a la Selección Mexicana avanzar a la siguiente ronda como líder del Grupo A.

"Fue un buen partido de nuestra parte. Nos vamos contentos con el rendimiento y no satisfechos con el resultado, pero somos primeros de grupo y el objetivo era ser primeros con tres victorias; no se consiguió esta última, pero no tengo nada que reprocharles a mis jugadores", declaró en conferencia de prensa.

El Vasco resaltó que este ha sido el partido que más le ha gustado del Tri luego de las tres primeras fechas de la Copa Oro, aunque señaló que todavía "hay cosas por corregir".

"No ganamos, pero vamos creciendo, insisto que no a la velocidad que me gustaría, pero encontramos soluciones a los problemas que te plantea el equipo rival. Me gustó que cuidamos la pelota y generamos por lo menos tres que eran goles", puntualizó.

Javier Aguirre considera que la Selección Mexicana va por buen camino rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y se encuentra satisfecho porque únicamente ha perdido tres juegos de 14, desde que tomó las riendas.

"El equipo tiene recursos, vamos creciendo y entrenamos mejor. El primer partido perdimos 65 balones, el segundo 44 y hoy estoy seguro que fueron bastantes menos, síntoma que vamos mejorando; hemos mejorado en el trabajo defensivo, [sólo] nos faltó ganar el partido", finalizó el timonel tricolor.