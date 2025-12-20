El ´Piojo´ hace ojitos a Liga MX

El ´Piojo´ hace ojitos a Liga MXMiguel Herrera vivió hace unos meses uno de los momentos más complicados de su carrera como entrenador
Miguel Herrera vivió hace unos meses uno de los momentos más complicados de su carrera como entrenador, al fracasar en su misión de llegar a la Copa del Mundo con Costa Rica.
El mexicano, que llegó con grandes expectativas, no pudo calificar en las eliminatorias de Concacaf, pese a no disputar el boleto contra México, Estados Unidos y Canadá.
Luego de semanas de descanso y análisis, Herrera habló de un posible regreso a la Liga MX, recordó que el futbol da revanchas y afirmó que únicamente espera un buen proyecto para volver a las canchas.
Con ese objetivo en mente, Herrera reveló al equipo al que, de buscarlo, no tendría problemas para sumarse al proyecto, gracias al cariño que le tiene a los colores: se trata del Atlante, club en el que jugó y que se prevé regrese a la máxima categoría tras el Mundial.
"Es al único equipo al que no le diría que no, nunca. Ojalá y caiga. La verdad es que lo que deseamos es que regrese el Atlante, que regrese fuerte y que nos vuelva a dar alegrías", comentó en entrevista con Claro Sports.
La relación entre Miguel Herrera y Los Potros de Hierro se fortaleció en la temporada 1992-93, en la que logró con el equipo levantar el campeonato como jugador. Además de esa etapa en la cancha, Herrera debutó con Atlante como entrenador en 2002 y acumuló en dos etapas con la institución un total de 132 juegos en la banca.