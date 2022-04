El Clásico se gana como sea: Liliana Mercado

"De manera personal y cómo me gusta vivir el futbol, a mí sí me importan las formas, siempre es buscar las cosas de la mejor manera, hacer un buen partido, pero hablando de un Clásico es importante ganarlo", expresó Mercado.

La mediocampista auriazul descartó que haya alguna presión por mantener el invicto, e incluso recordó el Apertura 2018, cuando no cayeron en temporada regular ni en Liguilla, pero sí en penales ante el América en el duelo por el título.

"Dentro del equipo ni siquiera se toma el tema del invicto, vemos más el juego, el funcionamiento, pero no nos obsesiona un invicto, hubo una ocasión que terminamos invictas y no logramos ser campeonas, no nos obsesiona eso, nos obsesiona hacer un gran juego, el salir a ganarlo, pero el invicto no es algo que esté presente", mencionó "Zully".

La pelea por la cima puede definirse este lunes con el duelo ante las albiazules y las felinas no quieren ceder su distancia con respecto al Monterrey.

"Claramente somos un equipo muy competitivo que no nos gusta perder, el Clásico es un juego muy importante, nuestras aspiraciones van más allá del juego, Tigres está pensando en cerrar bien, ir por esos tres puntos, porque nuestro objetivo está más arriba de la victoria del lunes", señaló.