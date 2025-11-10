El América vuela a las semifinales

Estupenda victoria del América para meterse a semifinales. Las Águilas sellaron un imponente 5-0 (6-1 global) sobre las Rayadas de Monterrey en los cuartos de final para seguir en la lucha por el título.

Los primeros minutos hicieron sufrir a la afición rayada que vio cómo al 14´, Karol Bernal se fue expulsada. La defensa jaló a Scarlett Camberos que se enfilaba a un mano a mano con Paola Manrique, por lo que vio la tarjeta roja de manera directa.

Al 25´, Ashlyn Fernández derribó en su área a Scarlett, y para el 27´ cayó el primer tanto de la noche desde los 11 pasos que convirtió la propia Camberos.

Así como cayó el primero, llegaron los otros tantos del equipo local. Para el minuto 40, Kiana Palacios aprovechó la jugada preparada del América para hacer el segundo y casi hacía otro al 42´, pero Daniela Monroy lo evitó.

Al medio tiempo, las Águilas se fueron con tres goles de ventaja, gracias a otro gol de Camberos. Finalmente, Bruna Vilamala (65´) y Alondra Cabanillas (88´) sellaron la goleada azulcrema.



