Efraín Juárez es presentado por los Pumas

Efraín Juárez fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Pumas y no pudo evitar derramar algunas lágrimas en su regreso a casa.

Aquel canterano y campeón con el conjunto auriazul volvió a la Cantera Universitaria 15 años después, esta vez para ser oficializado como nuevo técnico del equipo que lo vio nacer, profesionalmente hablando.

"Para mí es un orgullo, un sentimiento importante el poder estar sentado vestido con la camiseta de entrenador del equipo que más quiero. Todavía hoy sigo con sentimientos encontrados, muy bonitos. Cuando pasas tanto tiempo en un lugar como lo es Pumas, te dan la oportunidad de salir y luego regresar a un lugar donde te sientes como en casa, la verdad que no tiene precio", dijo Efraín durante el evento, en el que estuvo acompañado por su familia, por el presidente Luis Raúl González y el vicepresidente deportivo del club, Miguel Mejía Barón.

Después de conseguir el doblete con el Atlético Nacional de Colombia, el estratega de 37 años confesó que no consideraba regresar a México para dirigir, sin embargo, fue imposible decirle que no al conjunto de la UNAM.

"La realidad es que yo no tenía mucha intención de regresar a México, no porque menosprecie, pero tenía mucha ilusión de poder seguir fuera, llámese Europa, MLS o Sudamérica. Y tuvimos opciones, pero la verdad no me sentía convencido. Parte de la decisión de llegar a Pumas es por mi familia, porque querían que regresara a casa. Para mí es un sueño regresar", agregó.

El mexicano tuvo su primer entrenamiento con el plantel auriazul este domingo y el martes dirigirá su primer encuentro durante la ida de octavos de final de la Concachampions ante Alajuelense en el Estadio Olímpico Universitario.