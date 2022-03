Dramático empate de los Zorros

El Atlas empató a su estilo. Justo cuando Chivas lo tenía sometido, apareció Julián Quiñones con un remate de cabeza para el 1-1 vibrante, y tan explosivo que el autor del gol no se contuvo para ir a festejarle a la banca el arrebatarle el triunfo que ya tenía casi asegurado.

El resultado le da al Atlas 19 puntos que lo mantiene en el cuarto lugar, y a las Chivas el empate le otorgó 13 unidades que también lo ubican en la zona de Repechaje.

El primer tiempo fue prácticamente del Atlas. Los Rojinegros supieron contener y apagar la intensidad con la que inició Chivas que se distinguió más por el entusiasmo que por el orden táctico. Cuando el primer tiempo agonizaba se armó un conato de bronca que le costó la expulsión a Chivas de Miguel Ponce, y al Atlas de Jairo Torres. La ausencia de Ponce obligó a Marcelo Leaño a sacar a Sebastián Pérez Bouquet para enviar a José Juan Macías, lo cual le dio poder ofensivo a su equipo que se reflejó en poco tiempo.

El Rebaño se apoderó del juego en lo emocional y en lo táctico, porque mientras Chivas elaboraba, Atlas apostaba solo al tiro de fuera del área sin dirección de tiros de Quiñones y Édgar Zaldívar.

Así, al 65´, Macías llegó al área, centró por derecha, Camilo Vargas interceptó, pero dejó suelto el balón a los pies de Roberto Alvarado, quien sólo empujó al fondo de las redes para el 1-0.

Diego Cocca reaccionó con ajustes al mandar a la cancha a Ozziel Herrera y Brayan Trejo por Gaddi Aguirre y un fatigado Furch, pero no consiguió el efecto deseado.

Cuando más desordenado estaba Atlas, apareció un centro de Aníbal Chalá para que Quiñones empujara de cabeza, y estallara tanto de júbilo que se extravió al burlarse de la banca de Chivas y provocar su expulsión.

AHORA FUERON LOS JUGADORES SE DESATÓ BRONCA EN EL CLÁSICO

Mucho se cuidó que la violencia no se presentara en el estadio Jalisco, durante el Clásico Tapatío en el Atlas vs Chivas se vivió una bronca entre los futbolistas. Las barras se ausentaron. Pero en la cancha no fue lo mismo. Atlas y Chivas se calentaron y al final del primer tiempo se hizo la cámara húngara. Alexis Vega y su rudeza extrema comenzó todo, los ánimos se caldearon y comenzaron los empujones, mentadas y demás. De inmediato el árbitro César Ramos echó a Miguel Ponce y después, con la ayuda del VAR, equilibró y echó a Ian Torres. En la tribuna, todo bien, no pasó de mentadas e insultos, pero la gente convivió. Abajo, en la cancha, donde vinieron los mensajes de concordia, todo fue violencia.

ARRESTAN A CINCO

Por participar en un conato de bronca y cometer faltas administrativas, cinco aficionados fueron detenidos dentro del Estadio Jalisco, durante el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas. El conflicto surgió en la planta baja del inmueble, aproximadamente al minuto 60 del encuentro, mismo que fue controlado por policías de Guadalajara asignados al operativo de vigilancia de este partido.