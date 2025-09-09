México busca revancha ante Corea del Sur en partido amistoso

México busca revancha ante Corea del Sur en partido amistosoTras empate con Japón, México se prepara para duelo ante Corea del Sur en Nashville
México vs Corea del Sur: Horario y dónde ver el partido amistoso
Martes, 9 de septiembre de 2025 11:56 | Deportes | FUTBOL-SELECCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Luego de un gris empate que consiguió la Selección Mexicana en su más reciente compromiso ante Japón, se medirán a Corea del Sur, que viene de derrotar a Estados Unidos (2-0).
Por ende, este partido tendrá un toque de sed de revancha de los dirigidos por Javier Aguirre, que buscarán mostrar un mejor funcionamiento y una mejor versión en el Geodis Park de Nashville.
Cabe resaltar que estos partidos, aunque amistosos, son de suma importancia para 'El Vasco' y su equipo, debido a que experimenta con cambios y distintas alineaciones de cara a lo que será la Copa del Mundo de 2026.
Además, México no la tendrá fácil. El equipo asiático, liderado por Heung-min Son, viene con los ánimos por los aires luego de una contundente victoria ante el acérrimo rival del Tri, con goles del propio Son, y de Dong-Kyeong Lee.
En la próxima Fecha FIFA de octubre, México estará enfrentándose a dos rivales de la Conmebol que ya cuentan con su presencia asegurada al próximo Mundial: Colombia y Ecuador.
¿A qué hora y por dónde ver el partido de la Selección Mexicana vs Corea del Sur?
El juego celebrado en Estados Unidos, está pactado para arrancar a las 7:00 pm (horario del Centro de México), y se podrá sintonizar a través de las señales de Azteca 7, TUDN y Vix Premium.
- México vs Corea del Sur
- Fecha: Martes 9 de septiembre
- Horario: 19:00 horas
- Sede: Geodis Park, Nashville
- Transmisión: Azteca 7/TUDN/ViX Premium.