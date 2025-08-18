Cocca debuta con amargo empate

Diego Cocca pasó del gozo al pozo. De tener la victoria se quedó con un amargo empate en su regreso al Atlas, al ser igualado 3-3 por Querétaro en tiempo de compensación.

Cocca no quería complicarse en su visita al Estadio La Corregidora, puso orden de atrás para adelante, dejó de lado la salida con el balón controlado, apostó más a los despejes largos y ahí estaba controlando a un inofensivo Querétaro.

Atlas generó llegadas constantes desde el minuto 5 con un remate de cabeza de Gustavo Del Prete que salió desviado.

Al 9´, por fin se reflejó el dominio del Atlas con un tiro de esquina cobrado por Diego González que peinó Róber Pier y cerró Del Prete con un cabezazo para enviar al fondo y marcar el 1-0.

Para la segunda parte, Atlas se desconcertó con las modificaciones de Querétaro, se confió y al 56´, luego de revisarse en el VAR, el árbitro Armando Quirarte señaló penal de Róber Pier por falta sobre Alí Ávila, el cual ejecutó al 58´ Pablo Barrera para vencer a Camilo Vargas y empatar 1-1.

Once minutos después, Camilo Vargas fue más práctico, despejó largo para encontrar solo a Djuka, quien le ganó el mano a mano al portero de Querétaro para el 2-1 al 69´.

Atlas no desperdició el desconcierto de Querétaro, y al 76´, Diego González cobró otro tiro de esquina para que Adrián Mora prendiera de cabeza para el 3-1.

Pero Atlas, fiel a su esencia, sufrió en la agonía cuando Roberto Bogarín anotó el 3-2 al 90 (+4).

Y en el último suspiro, al 90 (+8) Lucas Rodríguez amargó el retorno de Cocca al empatar 3-3.

Y así fue como Cocca y su Atlas dejaron ir la victoria ante Querétaro, lo cual lo deja sin la motivación requerida para recibir al América la próxima semana.



