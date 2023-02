Hoy soy el DT de Tigres.- Diego Cocca

El técnico auriazul dijo que se reunió con los directivos como parte del ciclo de entrevistas que han realizado a diferentes entrenadores en busca de quien maneje al Tricolor, aunque en la mente de Cocca está el que Tigres logre el triunfo ante Cruz Azul.

"Hablé con Rodrigo (Ares de Parga), con Jaime (Ordiales), una charla de futbol, tuvimos como 2 horas hablando, qué pensaba de varias cosas, simplemente mi visión y nada; estoy metido en el partido del sábado, que necesitamos estar en los primeros puestos.

"Quiero dejar las cosas claras: no me imagino, no me ilusiono, estoy acá, pensando en mañana, en que Tigres gane mañana, que sigamos haciendo goles, creciendo y ganando, Para mí fue una entrevista, así que me causó una buena impresión, fue muy amena y cordial", señaló el argentino.

