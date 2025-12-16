Atlas hace oficial la llegada de Rodrigo Schlegel

Los zorros del Atlas ya comienzan con los preparativos para el siguiente torneo y pulen su plantilla, dando salida a algunos jugadores y buscando sumar nuevas incorporaciones a la Academia.

¿Cómo impactará Rodrigo Schlegel en el Atlas?

Rodrigo Schlegel busca probar suerte en el futbol mexicano, pero para ello viene bien recomendado por el actual entrenador de los Zorros, Diego Cocca, quien coincidió con él en Racing y lograron salir campeones de la Superliga Argentina 2018-2019 y del Trofeo de Campeones 2019.

Diego Martín Cocca reconoce que una de las claves para conseguir el éxito con el equipo rojinegro es tener una buena base en la defensa, situación que en su regreso al club no era de lo que mejor se destacaba.

Detalles sobre la llegada de Rodrigo Schlegel al equipo

Por eso buscan nueva sangre en la Perla Tapatía, para comenzar a construir la base como Diego Cocca está acostumbrado. Schlegel llega a los Zorros como compra definitiva y será la primera ocasión que pise tierras mexicanas para jugar. Llega proveniente del Orlando City, donde también consiguió un título de la Open Cup 2022 y además logró consolidarse como jugador titular del club.

Acciones de Diego Cocca para fortalecer la defensa del Atlas

Rodrigo no pierde tiempo, pues el anuncio se acaba de hacer oficial, pero el jugador ya se encuentra con los Zorros realizando la pretemporada a la par de sus compañeros en la Riviera Maya.