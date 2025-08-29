Diablos, a evitar ´campeonitis´

Los Diablos Rojos no quieren irse a la pausa por Fecha FIFA con la palabra "campeonitis" rondando por el infierno.

Con el objetivo de romper la racha de tres partidos sin ganar, el Toluca visita hoy al Atlético de San Luis en duelo de la Jornada 7 del Apertura 2025.

Los dirigidos por Antonio Mohamed buscan apagar el ruido generado en la última semana, en la que acumularon un empate en casa con Pumas, la eliminación en la Leagues Cup y la derrota de visita contra Cruz Azul.

Para eso, la ofensiva del equipo mexiquense tiene que despertar.

Los Diablos sólo marcaron un gol en esos tres últimos duelos, lejos de la contundencia al arranque del semestre, cuando promediaron al menos dos tantos en los ocho partidos que disputaron en todas las competencias.

Alexis Vega no ha podido anotar en el Apertura 2025, Paulinho no lo hace desde la Fecha 4 y el máximo goleador de los escarlatas en lo que va del torneo, Helinho, no estará hoy en el Estadio Alfonso Lastras por una lesión.

San Luis, que viene de una derrota frente a Querétaro, está en la décima posición con 6 unidades y busca su primer triunfo como local, tras caer frente a Monterrey y Cruz Azul.

Santiago Homenchenko no perdonó y sentenció el triunfo queretano al 90+8´.



