Toluca se convierte en finalista y se lleva los mejores memes

Pese a que hubo momentos en los que los Rayados de Monterrey les metieron sustos, los Diablos Rojos de Toluca concretaron la hazaña: defenderán su corona en la Gran Final del Apertura 2025.

El vigente monarca del balompié mexicano peleará por el sueño del bicampeonato, después de imponerse 3-2 ante la escuadra regiomontana.

¿Cómo se dio la victoria de Toluca sobre Monterrey?

Federico Pereira (18'), Paulinho (42') y Helinho (50') le dieron la victoria a Toluca en "El Infierno". Y aunque Monterrey intentó rescatar el resultado con Sergio Ramos (57') y Roberto de la Rosa (74'), no fue suficiente.

Detalles de la Semifinal entre Toluca y Monterrey

Mientras que la afición escarlata festejó el pase a la Final del torneo, los seguidores del equipo norteño lamentaron la caída de los dirigidos por Domènec Torrent.

Reacciones de los aficionados tras la Semifinal

Estos son los mejores memes que dejó la Semifinal de Vuelta del Apertura 2025, celebrada en el Estadio Nemesio Diez.