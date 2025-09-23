¡Trepidante empate!

Diablas y Águilas firmaron un entretenido empate 3-3 en el Estadio Nemesio Diez.

Intensidad, jugadas de alta factura y también errores le dieron forma al duelo de la Jornada 12 del Apertura 2025, que emocionó a los más de 4 mil 500 aficionados.

Las visitantes se adelantaron con un gol de vestidor de Irene Guerrero, quien, en una segunda jugada de tira de esquina, apareció a segundo poste para definir de derecha (1´).

El cuadro local respondió por conducto de Faustine Robert, que conectó un remate de cabeza a servicio de Karla Martínez (6´).

El intercambio siguió con el tanto de la azulcrema Montserrat Saldívar, luego de un triangulación en la que Bruna Vilamala la dejó sola frente al arco para que cruzara su tiro de zurda (8´).

Toluca volvió a empatar con el remate de Eugenie Le Sommer a pase de Shanice Van de Sanden (22´).

La portera escarlata Valeria Martínez regaló el balón en una despeje que aprovechó Saldívar para firmar su doblete con un tiro de media distancia (43´) y llegar a 12 dianas en el Apertura 2025.

Después, a la cancerbera azulcrema Sandra Paños se le escapó la esférica en un disparo sin potencia de Van de Sanden (76´).

América llegó a 26 puntos para colocarse momentáneamente en el subliderato, mientras que Toluca escaló al cuarto puesto con 24 unidades.



