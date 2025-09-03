Pumas Femenil y Merck se unen para prevenir la diabetes

Una de las enfermedades que más afectan en nuestro país es la diabetes, por lo que es sumamente importante fomentar la cultura de la prevención para tomar medidas a tiempo y proteger la salud.

Por tal motivo, Pumas Femenil se unió con Merck, empresa alemana que opera en las áreas de cuidado de cuidado de la salud y ciencias de la vida, para lanzar la campaña "Saca la Tarjeta Roja a la Diabetes".

Esta sinergia surgió con el objetivo de promover la detección temprana de dicha enfermedad y de impulsar hábitos saludables; el deporte y la salud forman una combinación más que importante para "esta lucha".

Para el presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, "es importante difundir la prevención de una de las enfermedades que más afectan en el país".

"El Club Universidad Nacional tiene el compromiso con la sociedad de transmitir la importancia que tiene la cultura de la prevención [porque] representamos una de las grandes instituciones del mundo. No hay mejor solución para la salud que prevenir y, desde el deporte como vehículo, queremos hacer esta invitación", declaró en conferencia de prensa.

El dirigente universitario resaltó que las "jugadoras de Pumas Femenil son un ejemplo de disciplina, esfuerzo y compromiso", lo que sirvió para "construir esta relación" con Merck al compartir "el valor de la salud".

Por su parte, la volante del equipo auriazul, Paola Chavero, platicó sobre la importancia que tiene llevar una nutrición adecuada para desarrollar su carrera como profesional.