"Chaco" Giménez explota contra la 'Chofis' López

De manera sorpresiva antes de que termine su participación en el torneo, el Pachuca decidió despedir a Jaime Lozano como director técnico, decisión que dividió opiniones entre quienes están de acuerdo con su salida y quienes no.

¿Qué ocurrió?

Javier ´La Chofis´ López, exfutbolista de los Tuzos, fue de los que "celebraron" la decisión de la directiva albiazul con una indirecta en redes sociales. Cabe recordar que la relación entre la 'Chofis' y Lozano no era buena; de hecho, el estratega cortó al jugador del equipo por indisciplinas y su estado físico. Aun así, Christian 'Chaco' Giménez, otro exfutbolista del Pachuca y actual comentarista deportivo, reprobó la actitud del atacante de 31 años.

"Que feliz estoy. El tiempo no se equivoca. Gracias mi Dios, tú sabes el porqué de las cosas", publicó López en redes sociales una vez que se hizo oficial la salida de Lozano del club hidalguense.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El 'Chaco', en un programa de FOX Sports, respondió que "yo la verdad siempre respeto lo que dicen los futbolistas, no es que se equivoca, es que hace 7 años que no juega. Es una indirecta, pero se tiene que preocupar más por él que por los técnicos o por los demás".

El padre del 'Bebote' reconoció el talento que tiene el exfutbolista de las Chivas, quien supo ser considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano, aunque no terminó por estar a la altura de las expectativas. No obstante, señaló su falta de autocrítica.

"Yo creo que es un chico que tiene todas las condiciones del mundo para jugar en cualquier lugar porque lo he visto jugar, pero realmente el problema de 'La Chofis' no es un problema futbolístico y lo sabemos, el problema de 'La Chofis' es que cuando él quiere baja de peso y cuando no, sube de peso. El problema de él es pensar más que la culpa lo tienen los demás y no pensar en él y el responsable de su carrera es él", agregó Giménez.