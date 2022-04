Desea Chicharito lo mejor a la Selección Nacional

Entrevistado de cara al "El Tráfico", duelo entre el Galaxy y LAFC, el goleador admitió que siempre habrá jugadores o técnicos que les gusten a unos y a otros no, pero lo importante es apoyar el crecimiento de futbol mexicano.

En el último duelo de la Selección Nacional en el Estadio Azteca, el nombre de "Chicharito" sonó en la tribuna.

"Agradecerles el apoyo y más que eso, yo siempre como mexicano, cuando he estado dentro de la Selección o no, como un fanático más, hay que apoyarla, todos vamos a tener jugadores preferidos y técnicos preferidos, pero la realidad es que no tenemos el poder de decisión", explicó.

"Uno como mexicano siempre debe desearle lo mejor a su país, si en verdad uno se siente mexicano nos gustaría que la Selección ganara, estés dentro o no, esté tu jugador favorito o no, estén jugando bien o no, siempre se está buscando ver a la Selección crecer y le deseamos el bien común".

Hernández se enfrentará a Carlos Vela el próximo sábado en el Clásico angelino, y en medio de tal encuentro, el "Chicharito" reveló que hace unos días tuvieron una larga conversación telefónica para ponerse al día.

"Lo quiero mucho y lo admiro, más que la rivalidad es el enfrentamiento entre dos jugadores mexicanos que se atrevieron a luchar por sus sueños y que a fin de cuentas cada uno decidió hacer su vida, y la realidad es cuando uno quiere, puede", detalló

. -¿Qué admiras de Carlos Vela?

"Su autenticidad, su manera de ser, su desparpajo, desfachatez, su seguridad en sí mismo, son las cosas que siempre vi en él cuando teníamos 15 o 16, y lo empezó a mostrar, cuando estábamos en Tercera División y era uno o dos años menor, después se fue al Mundial de la Sub 17 y nunca más regresó a México".

"Chicharito" dijo que Vela es una de las personas más bondadosas y generosas que conoce. "Es muy cálido, bondadoso y generoso, mucho más de lo que mucha gente imagina y también que es muy gracioso", abundó.