Regla de Menores impulsa el desarrollo de nuevas futbolistas en la Liga MX Femenil

Regla de Menores impulsa el desarrollo de nuevas futbolistas en la Liga MX FemenilEl Apertura 2025 registra un récord de 46 debutantes en la Liga BVVA MX Femenil
Las nuevas generaciones de futbolistas han encontrado en la Liga BVVA MX Femenil un gran espacio para su desarrollo. Como ejemplo está lo que se ha registrado hasta la Jornada 10 del Apertura 2025, donde han debutado un total de 46 jugadoras.
Este número de debuts es más de lo que se registró en el Clausura 2025, campaña en la que en esta misma instancia solamente habían debutado 20 futbolistas. El alza en los estrenos de las jugadoras representa un crecimiento de 130% respecto al torneo pasado.
Durante las primeras 10 fechas del torneo, América y Necaxa se han colocado como las escuadras con más debuts, seis. En el listado le siguen cinco clubes con cuatro estrenos cada uno: Atlético de San Luis, Cruz Azul, Querétaro, Mazatlán y Puebla.
De las 46 debutantes, 28 de ellas cuentan con el proceso en la Sub-19, lo que suma a la Regla de Menores. La implementación de esta medida fue con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las futbolistas desde temprana edad.
Lista de las 46 debutantes
América
· Mariela Ramos
· Zaira Caballero
· Claudia Hernández
· Ana Pedrero
· Allison García
· Arantza Segura
Atlas
· Laila Saravia
· Naomi Jasso
Atlético de San Luis
· Emily Jaimes
· Mia flores
· Aidinn López
· Ivonne contreras
Tijuana
· Angélica Cierra
· Naomi Rojo
· Kassandra Flores
Cruz Azul
· Niomi Grimaldo
· María Esquivel
· Hanna Osorio
· Desirée Mendoza
Querétaro
· Sury Lujano
· Danna Cortéz
· María Fernanda Pérez
· Dana Rodríguez
Guadalajara
· Denisse Castro
Mazatlán FC
· Brenda Aleman
· Ambar González
· Mia Alday
· Jazmin Ramos
Necaxa
· Alexia García
· Zoé Medellín
· Karoll López
· Jada Lynn Barnett
· Ty Eisha Ann Burks
· Renata Gallardo
Puebla
· Carol Hernández
· Sheila Vivanco
· Paola Pérez
· Inés Martínez
Rayadas
· Alejandra Prado
· Ashlyn Fernández
Santos
· Karla Rodríguez
Tigres
· Angélica Antonio
· Diana Ordoñez
Toluca
· Valerie Cortez
· Fernanda Monroy
Pumas
· Ariatna Dorante