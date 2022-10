Debuta Tri Femenil Sub 17 en India 2022

Ana Galindo se refirió al nivel competitivo en esta justa juvenil: "se darán buenos resultados, será más complicado anotar, pero siempre se buscará el arco rival, lo aseguro".

Agregó Galindo que el futbol es una herramienta para cambiar vidas y que las futbolistas que tienen la posibilidad de estar en esta justa así lo deben valorar. "El futbol tiene grandes alcances y practicarlo puede llevarte a lugares que nunca has imaginado. Hoy somos un gran ejemplo, desde México hasta la India. Esto es real y no hubiera pasado ni en mis mejores sueños", indicó. Mexico está enclavado en el Grupo C en esta justa, por lo que enfrentará a España, Colombia, y por supuesto, a la República de China.